طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل

الرياض – هاني البشر

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني والمدير التنفيذي للجنة السعودية للبادل منيرة البراك الفائزين في بطولة الجامعات التنشيطية الأولى للبادل “طلاب -طالبات ” التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع اللجنة واستضافتها جامعة اليمامة بالرياض على مدار ٣ أيام بمشاركة ٢٧ جامعة وكلية .

ونالت جامعة الملك سعود المركز الأول في منافسات الطلاب وثانياً جامعة الملك خالد وثالثاً جامعة الأمير محمد بن فهد ، وفي منافسات الطالبات حققت جامعة الملك سعود المركزين الأول والثالث وجاءت جامعة ينبع في المركز الثاني.

وكرم الدكتور خالد المزيني خلال حفل الختام الجهات المشاركة وهما اللجنة السعودية للبادل ممثلًة في المدير التنفيذي منيرة البراك وجامعة اليمامة ممثلةً في عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله الشلاحي، كما تسلم المزيني هديتين مماثلتين من اللجنة والجامعة بهذه المناسبة.

ونوه المزيني بالنجاح الكبير للبطولة وعده عاملاً مهماً يشجعهم للمضي في تنظيم مثل هذه النشاطات.

وقال : “البطولة شهدت مشاركة كبيرة من الجامعات رغم أنها تنشيطية بالوصول إلى ٢٧ جامعة وبمجموع ٤٦ طالبة و ٧٦ طالباً وهو ما يحقق أهدافنا من خلال زيادة عدد الأنشطة والبطولات والدفع في اتجاه زيادة عدد المشاركين بها ، وبالتالي تكون الفرصة أكبر لانتقاء المواهب وتغذية المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين وهو النجاح الحقيقي لنا في الاتحاد.