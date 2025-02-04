الرياضة

شاهد| الهلال يقسو على برسبوليس الإيراني برباعية

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1446 هـ       4 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
دك فريق الهلال شباك ضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025″ مجموعة الغرب”.

نجح الهلال في زيارة شباك برسبوليس 4 مرات فقط في الشوط الأول، ليستعيد الصدارة بـ19 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الوصيف الأهلي.

وعقد الهلال مهمة برسبوليس الإيراني في التأهل إلى ثمن نهائي نخبة آسيا، ليبقيه في المركز التاسع بـ6 نقاط.
تقدم الهلال بهدف أول عن طريق البرازيلي مالكوم في الدقيقة 10 بعد أن أسكن الكرة فوق حارس برسبوليس الإيراني.
وفي الدقيقة 25، أضاف البرتغالي جواو كانسيلو هدف الهلال الثاني.

وظهر سالم الدوسري في الدقيقة 38 ليسجل هدفًا ثالثًا، بعد أن راوغ حارس برسبوليس. واستمر سالم الدوسري في تألقه، ليحرز الهدف الرابع من تسديدة صاروخية، بالدقيقة 45+1، اكتفى حارس برسبوليس بمشاهدتها.

وتمكن برسبوليس من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه أمام الهلال، في الدقيقة 90، من علامة الجزاء.

ويقام دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام جديد، بمشاركة 24 فريقًا على مجموعتين؛ 12 في الشرق و12 آخر في الغرب.

ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد منافسين مختلفين، 4 على أرضه و4 خارجها، على أن تتأهل 8 فرق من الغرب ومثلها من الشرق إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته ذهابًا وإيابًا، كما هو معتاد في النسخ السابقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *