تعرف على تشكيل الهلال المتوقع أمام برسبوليس الإيراني

البلاد- جدة

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على تشكيل فريقه بنسبة كبيرة أمام برسبوليس الإيراني.

ويستضيف الهلال فريق برسبوليس الإيراني في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الهلال قد ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة.

وجاء تشكيل الهلال المتوقع أمام برسبوليس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – متعب الحربي.

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي سافيتش – مالكوم فيليب.

خط الهجوم: كايز سيزار – ماركوس ليوناردو – سالم الدوسري.