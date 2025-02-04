تصدير أول شحنة قهوة سعودية إلى أوروبا

البلاد : متابعات

بدأت “تعاونية البنّ” بجازان اليوم، تصدير أول شحنة من البنّ السعودي المزروع في مزارع محافظة الداير إلى دولة بلجيكا، شرق أوروبا، وذلك تزامنًا مع المعرض الدولي للبن السعودي 2025، ضمن خطتها لتعزيز مكانة البن السعودي في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة تعاونية البنّ بجازان سلمان بن أحمد المالكي، أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا للجهود الحكومية المبذولة لدعم زراعة البن وتحسين جودته وفق المعايير العالمية، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، مشيدًا بما يجده مزارعو البن في جازان من دعم سخي من القيادة، واهتمام ومتابعة مستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه ووزير البيئة والمياه والزراعة.

وأشار المالكي إلى أن هذه الشحنة تمثل بداية مرحلة جديدة في تسويق البنّ السعودي عالميًا، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا دولية أخرى، مؤكدًا أن البنّ المزروع في جبال جازان يتميز بجودته العالية ونكهته الفريدة، مما جعله محل اهتمام الأسواق العالمية، وأن قيام تعاونية البنّ بدورها في تقديم العون المزارعين المحليين من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات الزراعية، والدعم الفني والتسويقي لضمان تحقيق إنتاج عالي الجودة يلبي متطلبات الأسواق العالمية.

يُذكر أن منطقة جازان تُعد موطنًا لأشهر مزارع البنّ في المملكة، حيث تُزرع أكثر من 700 ألف شجرة، وتنتج أجود الأنواع التي تحظى بإقبال متزايد في الأسواق المحلية والدولية، وتواصل تعاونية البنّ بجازان جهودها لتعزيز حضور البنّ السعودي في الأسواق العالمية، وسط دعم حكومي متزايد للقطاع الزراعي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية.