المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية

البلاد- متابعات

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الهند، سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامًا كبيرًا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون، منوهًا باستضافة المملكة للمؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.

تأتي زيارة الوزير بندر الخريف إلى الهند، على رأس وفد رفيع من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ تحقيقًا لمستهدفات” رؤية المملكة 2030″ بتنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.