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المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية

صحيفة البلادaccess_time6 / شعبان / 1446 هـ       4 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الهند، سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامًا كبيرًا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون، منوهًا باستضافة المملكة للمؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.

تأتي زيارة الوزير بندر الخريف إلى الهند، على رأس وفد رفيع من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ تحقيقًا لمستهدفات” رؤية المملكة 2030″ بتنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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