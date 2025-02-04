البرتغالي تيكسيرا مدرباً لصالات القادسية

الدمام-البلاد

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المدرب البرتغالي كارلوس تيكسيرا، لتولي تدريب فريق القادسية لكرة الصالات، حتى نهاية الموسم.

ويتمتع المدرب بسيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية أهمها، فريق بيلينينسيس ( 2012- 2018 ) وحقق معه بطولة دوري الدرجة الثانية البرتغالية والصعود للدوري الممتاز، كما قاد الفريق للتصفيات النهائية للدوري الممتاز ٣ مرات، وصعد لنصف نهائي كأس الدوري البرتغالي ،ونصف نهائي كأس الاتحاد البرتغالي.

كما عمل تيكسيرا مدربا لفريق AMSAC من 2019 – 2022، وحقق معه وصافة الدوري مره واحدة ، وكان الفريق تحت قيادته ، افضل هجوم في الدوري موسم واحد.

وعمل تيكسيرا مدرباً لفريق TORREENSE، من 2022 إلى 2024، وفاز معه ببطولة دوري الدرجة الثانيه مره واحدة والصعود للدوري الممتاز، ونال افضل دفاع بالدوري الممتاز موسمين متتالين وافضل خط هجوم بالدوري الممتاز موسم واحد.

تيكسيرا ليس غريبا على البطولات السعودية حيث سبق له تدريب فريق الاتفاق السعودي من 2024 – 2025.