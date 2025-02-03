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15 نجماً سعودياً ومصرياً في«حرامية لايف»

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1446 هـ       3 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

في إطار التبادل الفني والثقافي بين المملكة ومصر، تعاقدت المخرجة المصرية سارة وفيق مع شركة إنتاج سعودية، لإخراج فيلم سينمائي يحمل اسم« حرامية لايف» كعنوان مبدئي لهذا العمل الدرامي.

الفيلم يعد من نوعية الأفلام «اللايت كوميدي»، يضم أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا، وسيتم تصويره في عدد من المدن؛ منها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والرياض، وسيتم التعاقد مع نجوم الفيلم من خلال الشركة المنفذة للإنتاج.

يذكر أن المخرجة سارة وفيق قد جمعتها عدة أفلام مع النجم تامر حسني؛ منها فيلم« مش أنا» وفيلم «تاج»، وهي الآن في انتظار عرض فيلمها الجديد« ريستارت» المنتظر طرحه في عيد الفطر المقبل.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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