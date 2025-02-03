15 نجماً سعودياً ومصرياً في«حرامية لايف»

البلاد- الرياض

في إطار التبادل الفني والثقافي بين المملكة ومصر، تعاقدت المخرجة المصرية سارة وفيق مع شركة إنتاج سعودية، لإخراج فيلم سينمائي يحمل اسم« حرامية لايف» كعنوان مبدئي لهذا العمل الدرامي.

الفيلم يعد من نوعية الأفلام «اللايت كوميدي»، يضم أكثر من 15 فنانًا مصريًا وسعوديًا، وسيتم تصويره في عدد من المدن؛ منها شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والرياض، وسيتم التعاقد مع نجوم الفيلم من خلال الشركة المنفذة للإنتاج.

يذكر أن المخرجة سارة وفيق قد جمعتها عدة أفلام مع النجم تامر حسني؛ منها فيلم« مش أنا» وفيلم «تاج»، وهي الآن في انتظار عرض فيلمها الجديد« ريستارت» المنتظر طرحه في عيد الفطر المقبل.