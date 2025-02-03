محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني

البلاد – جدة

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية في مقر المحافظة أمس، الاجتماع السنوي للجنة للعام 1446هـ، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطلع سموه خلاله على عرض يتضمن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وخطط الجهات الحكومية خلال هطول الأمطار وحالات الطوارئ والتنسيق بينها، ودور اللجنة التوعوي والوقائي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جهة ثانية، اطلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، على خطط وأعمال المرور في محافظة جدة، وذلك خلال استقباله بمقر المحافظة، مدير مرور جدة اللواء أحمد السريحي، يرافقه مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي؛ حيث استمع سموه إلى شرح عن والحملات التوعوية المرورية للحد من الحوادث وضبط المخالفين؛ للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، إضافة إلى جهودهم في تنظيم وتسهيل الحركة المرورية.