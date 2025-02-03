في الجولة الـ 20 من دوري” يلو”.. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين

حائل- خالد الحامد

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة 20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مواجهات؛ حيث يحل الجبلين ضيفًا على البكيرية، ويلعب أحد مع أبها، ويستقبل الصفا نظيره العدالة.

البكيرية VS الجبلين

يستقبل البكيرية التاسع برصيد 24 نقطة ضيفه الجبلين الرابع بـ 31 نقطة. يسعى البكيرية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الفوز، التي غابت عنه في آخر جولتين أمام العدالة والجبيل، ويواجه مهمة صعبة أمام الجبلين، الذي يتطلع لانتصار ثالث على التوالي، ومواصلة التقدم في سلم الترتيب.

أحد VS أبها

يحل أبها الثامن بـ 26 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق أحد متذيل الترتيب بـ 12 نقطة. يدخل أبها اللقاء منتشيًا بفوزه على العربي في الجولة الماضية، وتبدو المباراة في متناوله. أما أحد فيتطلع لتصحيح المسار والتفكير في البقاء موسمًا آخر، واستغلال اللعب على أرضه، لكن مهمته ستكون صعبة.

الصفا VS العدالة

يستقبل الصفا الـ 15 بـ 26 نقطة نظيره فريق العدالة الثالث بـ 33 نقطة. يتطلع الصفا لتعويض خسارته الأخيرة أمام العين وتصحيح المسار، وتحقيق الانتصار الغائب عنه في آخر جولتين، فيما يسعى العدالة لحصد العلامة الكاملة؛ للإبقاء على حظوظه في المنافسة على الصدارة.