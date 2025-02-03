في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يصطدم بـ«السد».. والنصر يستقبل الوصل

هلال سلمان- جدة

تعود إثارة دوري أبطال آسيا للنخبة بانطلاق الجولة السابعة في مرحلة الدوري مساء اليوم الاثنين؛ حيث يحل الأهلي ضيفًا على السد القطري في الـ 7 مساء، في حين يستضيف النصر نظيره الوصل الإماراتي في الـ 9 مساء.

وقد نجحت 5 فرق في حجز مقاعدها في دور الـ 16 عن منطقة الغرب، وهي” الهلال والأهلي والنصر، ممثلو الكرة السعودية ومتصدرو مجموعة الغرب، ومعهم السد القطري والوصل الإماراتي”، وتبقت 3 مقاعد سيكون الصراع عليها قويًا بين الفرق المتبقية، وعلى الرغم من أن 7 فرق لا تزال في المنافسة، إلا أن فرص بعضها تبدو ضئيلة.

الهلال والأهلي جمعا 16 نقطة في المركزين الأول والثاني، ويأتي النصر ثالثًا برصيد 13 نقطة، ثم السد رابعًا (12) نقطة، والوصل خامسًا (11) نقطة.

الأهلي لمواصلة تألقه

يعيش الأهلي فترة رائعة بعد تجديد الثقة بالمدرب الألماني ماتياس يايسله، ويسعى الفريق للحفاظ على موقعه في المقدمة، عندما يحل ضيفًا على السد الذي يحتل المركز الرابع، وضمن تأهله هو الآخر للدور المقبل.

وسبق للأهلي زيارة العاصمة القطرية الدوحة عندما حل ضيفًا على الريان في أكتوبر من العام الماضي، وعاد منتصرًا بهدفين لهدف.

وتعاقد الأهلي مع البرازيلي غالينو من بورتو البرتغالي، ومع البلجيكي ماتيو دامس من آيندهوفن الهولندي، ومع لاعب المحور عيد المولد من نادي الأخدود، واستغنى عن خدمات البرازيلي فيرمينو، وعلي الأسمري وفهد الحمد.

أما السد الذي يدربه الإسباني فيليكس سانشيز المهدد بالإقالة، فكان اللاعب البرازيلي كلاودينيو أبرز تعاقداته؛ حيث ضمه من نادي زينيت الروسي.

النصر يسعى للنقاط الثلاث

يسعى النصر لتحقيق النقاط الثلاث على أرضه وبين جماهيره، عندما يستضيف الوصل، وهو ثاني فريق إماراتي يستقبله في “الأول بارك” بعد فريق العين الذي اكتسحه النصر بنتيجة 5-1 في نوفمبر من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشرك النصر لاعبه الجديد، الكولومبي جون دوران، الذي انضم لصفوفه من نادي أستون فيلا الإنجليزي في حال أقر الاتحاد الآسيوي مشاركته، كما استعار الحارس أحمد الرحيلي من نادي الاتفاق، بعد أن أعار الفريق العاصمي حارسه نواف العقيدي لنادي الفتح، فيما تخلى عن خدمات مختار علي الذي وقع للاتفاق، وتاليسكا الذي رحل إلى فنربخشة التركي، وسيكو فوفانا المنضم إلى رين الفرنسي.

أما الوصل الذي يدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش؛ فضم البرازيلي جواو بيدرو من نادي التعاون، واستغنى عن خدمات مهاجمه السويسري هاريس سفيروفيتش.