“فلكية جدة” ترصد مشاهد سديم الجوزاء

جدة : البلاد

رصدت الجمعية الفلكية بجدة الليلة الماضية, سديم الجوزاء “الجبار أورايون” إحدى السدم، وذلك من خلال تحديد موقعها ورؤيتها بسهولة عبر المنظار أو تلسكوب صغير في سماء المملكة والمنطقة العربية بعد غروب الشمس وبداية الليل، ومن الممكن رصده خلال الليالي المقبلة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن العثور على سديم الجوزاء يتم من خلال توجيه المنظار إلى منتصف الجزء السفلي من نجوم الجوزاء، وسيظهر السديم في مجال الرؤية ويمكن مشاهدة البنية الأساسية له, ومن خلال تلسكوب صغير يُظهر التفاصيل المعقدة داخل الممرات الغبارية، مبينًا أن السديم لن يظهر بالألوان إلا من خلال التصوير فقط.

وعدّ أبو زاهرة, سديم الجوزاء واحدًا من المناظر الجميلة في سماء الليل، ويُعرف أيضًا بتسمية السديم الأعظم، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار يتجاوز قطرها 30 سنة ضوئية, ويقع على مسافة 1,500 سنة ضوئية من الأرض وهو مكان نشط بتكوين النجوم الجديدة, إضافة إلى أن النجوم في داخل السديم تتسبب في لمعانه الظاهري البالغ +4 مما يجعله واحدًا من السدم القليلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة كلطخة ضبابية.