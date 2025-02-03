«عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم

البلاد ــ وكالات

كشفت دراسة حديثة أن هناك ارتفاعًا حادًا في أعداد الفئران في 11 من 16 مدينة، ويتوقع أن يستمر ذلك مع زيادة درجات الحرارة التي تشجع على التكاثر.

وشملت الدراسة بيانات من 16 مدينة حول العالم، وسجلت واشنطن العاصمة، وسان فرانسيسكو، وتورونتو، ونيويورك، وأمستردام أكبر زيادة في أعداد هذه القوارض- بحسب ما نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأكدت الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة «ساينس أدفانسز»، أن 11 مدينة أظهرت اتجاهات متزايدة بشكل كبير في أعداد الفئران، ومن المرجح أن يستمر التكاثر بصورة مرعبة.

فقد زادت أعداد الفئران بنسبة 390 % في واشنطن العاصمة، و300 % في سان فرانسيسكو، و186 % في تورونتو، و162% في نيويورك؛ وفقًا للباحثين الذين حللوا التقارير العامة حول انتشار الفئران.

ولم تتضمن الدراسة مدناً كبرى مثل لندن وباريس، لأنها لم تقدم البيانات اللازمة، ولكن الباحثين قالوا: إن النتائج ستكون قابلة للتطبيق على العديد من المدن المشابهة في أنحاء العالم. وقال الباحث الرئيس، جوناثان ريتشاردسون، من جامعة ريتشموند في فيرجينيا:« لا يوجد سبب لتوقع أن يكون الوضع مختلفًا في أماكن أخرى».

وتعد تورونتو واحدة من أكثر الأماكن تأثرًا، حيث تواجه عاصفة فئران مثالية؛ بسبب تزايد الفئران بأعداد تجعلها أكثر من السكان.