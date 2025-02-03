طاولة الاتحاد تحقق ثنائية براعم وناشئي الممتاز.. والفتح يتوج ببطولة الشباب

الدمام-البلاد

اختتمت امس الأحد بطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى للبراعم والناشئين والشباب لكرة الطاولة، بعد انتهاء المرحلة الرابعة التي أقيمت من 30 يناير إلى 2 فبراير 2025 على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وفي منافسات الدوري الممتاز لفئة الشباب، توج الفتح بالمركز الأول والميداليات الذهبية بأفضلية المواجهات بينما حصل الخليج على المركز الثاني والميداليات الفضية بنفس الرصيد 35 نقطة، وجاء القادسية في المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما هبط أندية الهداية والطرف والحمادة إلى الدرجة الأولى.

أما في فئة الناشئين، فقد حصل الاتحاد على المركز الأول والميداليات الذهبية بأفضلية المواجهات، متفوقًا على الفتح الذي حل في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية برصيد متساوي من النقاط (35 نقطة). وجاء الهلال في المركز الثالث مع الميداليات البرونزية، فيما هبط أندية الهداية والسلام ومضر إلى الدرجة الأولى.

وفي فئة البراعم، حقق الاتحاد اللقب محققًا المركز الأول والميداليات الذهبية، بينما جاء فريق الشباب في المركز الثاني وحصد الميداليات الفضية، فيما احتل القادسية المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما هبط أندية الخليج ومضر وعكاظ إلى الدرجة الأولى.

أما في دوري الدرجة الأولى، في درجة الشباب، تأهلت أندية الشباب والوحدة والقارة إلى الدوري الممتاز، حيث أحرز الشباب المركز الأول والميداليات الذهبية، بينما حصل الوحدة على المركز الثاني والميداليات الفضية، وجاء القارة في المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما هبط أندية الاتفاق والحزم واليرموك إلى دوري المناطق.

وفي فئة الناشئين، تأهلت أندية القارة والوحدة الرياض إلى الدوري الممتاز، حيث أحرز القارة المركز الأول والميداليات الذهبية، بينما حصل الوحدة على المركز الثاني والميداليات الفضية، وجاء الرياض في المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما أندية هبط الإتفاق والفيصلي والمجد إلى دوري المناطق.

وفي فئة البراعم، حصلت أندية الوحدة والهداية والسلام على بطاقات التأهل للدوري الممتاز، حيث أحرز الوحدة المركز الأول والميداليات الذهبية، والهداية المركز الثاني والميداليات الفضية، بينما جاء السلام في المركز الثالث والميداليات البرونزية، فيما هبط النور والفيصلي وأحد إلى دوري المناطق.