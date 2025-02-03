ضمن نزالات UFC في «موسم الرياض».. «إيماموف» يحسم مواجهته مع «أديسانيا» بالضربة القاضية

الرياض- هاني البشر

بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، تمكن الفرنسي نصر الدين إيماموف- المصنف الرابع عالميًا- من حسم النزال الكبير الذي جمعه ضمن فعاليات “موسم الرياض” مع النيوزيلندي من أصول نيجيرية إسرائيل أديسانيا، بالضربة القاضية بعد مرور 30 ثانية فقط من انطلاق الجولة الثانية.

وسبق النزال الرئيس، نزال آخر مهم ومثير جمع بين أسلوبين متباينين، تمكن البريطاني مايكل “فينوم” بيج من تحقيق فوز مستحق على الروسي شارا مجمدوف بقرارٍ جماعي من الحكام.

وفيما يتعلق بالنزالات الافتتاحية (Under Card) التي بدأت في وقت مبكر، وفي نزال مثير امتد حتى قرار الحكام، حقق المصري حمدي عبدالوهاب فوزًا صعبًا على الأمريكي جمال بوغز بقرارٍ منقسم، حيث أظهر عبدالوهاب قوة بدنية وصلابة دفاعية مكنته من قلب المعادلة وانتزاع الفوز في مواجهة اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

أما النمساوي بوغدان غراد، فقد تمكن من حسم نزاله ضد البرازيلي لوكاس ألكسندر بالضربة الفنية القاضية (TKO) بعد سلسلة ضربات قوية أنهت المواجهة في الدقيقة 4:22 من الجولة الثانية.

وواصل الأمريكي تيرانس مكيني عروضه القوية وحقق فوزًا ساحقًا على الدنماركي دامير هادزوفيتش بالضربة الفنية القاضية (TKO) في الدقيقة 2:01 من الجولة الأولى.

أما البحريني شامل غازيف، فقد أذهل الجماهير بفوزه السريع على الأمريكي توماس بيترسن بالضربة القاضية (KO) القوية بيده اليمنى عند الدقيقة 3:12 من الجولة الأولى.

وحقق الطاجيكي محمد نعيموف فوزًا مستحقًا على الأسترالي خان أوفلي بقرارٍ جماعي من الحكام.

النزالات الرئيسة

أما النزالات الرئيسة، فافتتحت بمواجهة حماسية، تمكن فيها البرازيلي فينيسيوس “لوك دوغ” أوليفيرا من تحقيق فوز مهم على الداغستاني سعيد نورمحمدوف بقرارٍ جماعي من الحكام، حيث أظهر أوليفيرا أداءً قويًا على مدار الجولات الثلاث.

وفي نزال دامٍ، أثبت الفرنسي فارس زيام، تفوقه بجدارة في نزاله أمام الأمريكي مايك ديفيس، محققًا فوزًا مستحقًا بقرارٍ جماعي من الحكام.

وفي نزال حافل بالقوة والندية في الوزن الثقيل، تمكن الروسي سيرجي بافلوفيتش من تحقيق فوز مستحق على السورينامي جاييرزينهو “بيغي بوي” روزينسترويك بقرارٍ جماعي من الحكام.

أما في نزال السيدات، فتألقت الكندية جاسمين جاسودافيسيوس بفوزها على البرازيلية مايرا بوينو سيلفا بقرارٍ جماعي من الحكام.