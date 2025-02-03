شاهد| النصر يقسو على الوصل برباعية في النخبة الآسيوية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق النصر تميزه الآسيوي، ونجح في تخقيق فوز كبير على ضيفه الوصل الإماراتي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
تقدم النصر بهدف أول سجله علي الحسن، من تسديدة قوية عند الدقيقة 25. وعزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم فريقه النصر بالتوقيع على الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 44.
وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لصالح النصر عند الدقيقة 78.
وعند الدقيقة 88 أكمل النصر رباعيته في شباك الوصل بهدف جاء عن طريق اللاعب آل فتيل.
الفوز رفع رصيد النصر إلى 16 نقطة من 7 مباريات، وظل في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة غرب القارة، فيما تجمد رصيد الوصل الإماراتي عند 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.
أهداف المباراة |
النصر السعودي 4 – 0 الوصل الإماراتي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/155JckbFMq
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2025