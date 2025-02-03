رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى

البلاد – وكالات

اقتحم عشرات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت وصول الزوار والمصلين لباحات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غاز كثيف تجاه الفلسطينيين.

من جهة ثانية، استشهد مسنٌ فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين بالضفة الغربية، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل لليوم الثالث عشر على التوالي.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 79 فلسطينيًا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا، وبيت دجن بمدينة نابلس. وفي قطاع غزة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شمال وشرق المخيم.

وأيضًا استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات جوية إسرائيلية متفرقة على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، حيث أفاد رئيس بلدية جنين، بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين لليوم الثالث عشر على التوالي خلف دماراً كبيراً في منازل وممتلكات الفلسطينيين، حيث دمرت قوات الاحتلال أكثر من 100 منزل بشكل كلي في المخيم ومحيطه، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات الفلسطينية، كما أشار إلى تدمير واسع للبنية التحتية، حرم مستشفيات المدينة من المياه.