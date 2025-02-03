شهد جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل المشارك في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025، إقبالًا من الزوار القادمين من داخل المنطقة وخارجها، لمعرض خيرات حائل، الذي ضم عددًا من الأركان المتنوعة.

وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل فهد بن معيض الحسني، أن جناح فرع الوزارة ضم عددًا من الأركان التسويقية شارك فيها أكثر من 20 مزارعًا عرضوا فيه “خيرات حائل” من المنتجات الزراعية المتنوعة، التي تشتهر بها المنطقة، من الحمضيات والتمور ومنتجات الفراولة والعسل والصناعات التحويلة، إضافةً إلى ركن آخر شارك فيه أكثر من 15 رسامًا من الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت”، التي كان لها حضور لافت، خاصة بما تقدمه من لوحات تشكيلية متنوعة ومجسمات تراثية كانت محل اهتمام الزوار.