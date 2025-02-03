الأخيره

خيرات حائل

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1446 هـ       3 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

شهد جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل المشارك في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025، إقبالًا من الزوار القادمين من داخل المنطقة وخارجها، لمعرض خيرات حائل، الذي ضم عددًا من الأركان المتنوعة.

وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل فهد بن معيض الحسني، أن جناح فرع الوزارة ضم عددًا من الأركان التسويقية شارك فيها أكثر من 20 مزارعًا عرضوا فيه “خيرات حائل” من المنتجات الزراعية المتنوعة، التي تشتهر بها المنطقة، من الحمضيات والتمور ومنتجات الفراولة والعسل والصناعات التحويلة، إضافةً إلى ركن آخر شارك فيه أكثر من 15 رسامًا من الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت”، التي كان لها حضور لافت، خاصة بما تقدمه من لوحات تشكيلية متنوعة ومجسمات تراثية كانت محل اهتمام الزوار.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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