جولة للامتياز التجاري بـ” تبوك الورد”

البلاد ــ تبوك

تنطلق بجامعة تبوك اليوم، جولة الامتياز التجاري في محطتها السادسة، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتستمر لمدة يومين.

وتهدف الجولة إلى استعراض الفرص الاستثمارية للعلامات التجارية المشاركة وتوسعها في المنطقة، وتعزيز الترابط بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة.

وتأتي جولة الامتياز التجاري بالشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني، وجامعة تبوك، وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تبوك، إضافة إلى مشاركة 20 علامة تجارية، و6 جهات ممكنة.

وتسعى الجولة من خلال فعالياتها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، والتعريف بالخدمات والبرامج الداعمة للعمل في القطاع، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تضم الجهات الممكنة والاستشارية وأصحاب العلامات التجارية ومانحي الامتياز التجاري.

كما ستُقدم “منشآت” خلال الجولة 8 ورش عمل متخصصة، بإسهام عددٍ من الجهات الممكنة، بالإضافة إلى عددٍ من قصص النجاح وجلسات استشارية وإرشادية للتعريف بالامتياز التجاري؛ تهدف من خلالها إلى تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري.