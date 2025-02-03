جامعة القصيم تحقق التقييم الأعلى من منظمة QS الدولية

بريدة : البلاد

حققت جامعة القصيم إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بحصولها على الفئة الأعلى (5 نجوم بلس) في تقييم QS Stars من منظمة QS الدولية للتصنيف، وذلك تقديرًا لتميزها في عددٍ من المحاور الأكاديمية والبحثية والمؤسسية، التي تعكس الجودة البرامجية والأداء المؤسسي المتكامل، كأول جامعة سعودية تنال هذا التقييم.

وخضعت الجامعة لعمليات تقييم دقيقة ومتكررة وفقًا لمعايير QS Stars، التي تشمل مجموعة واسعة من المحاور الأكاديمية، مثل: جودة التعليم، والبحث العلمي، وقابلية توظيف الخريجين، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، والبنية التحتية، بواسطة محكمين مستقلين، عبر تقارير دورية صادرة عن هيئة “كيو إس”، حتى الوصول إلى التقييم النهائي واعتماد النتائج.

وأوضح وكيل الجامعة لتطوير الأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور ماجد العنزي، أن الجامعة تمكنت من تحقيق هذا التقييم المتقدم استنادًا إلى أدائها المؤسسي المتميز، حيث حصلت في عام 2021م على تقييم (5 نجوم)، قبل أن تحقق هذه المرة الفئة الأعلى (5 نجوم بلس)، مما يعكس الاستمرارية في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والإداري.