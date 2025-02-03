تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية

البلاد – الرياض

تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله- بتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التطوير الدفاعي، نظَّمت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” جاد” أمس في العاصمة الرياض، النسخة الثانية من ملتقى” جسر”؛ وشارك فيه عدد من الجهات المدنية والعسكرية والأمنية والشركات الوطنية للصناعات العسكرية والجامعات والمراكز البحثية والخبراء.

وأوضح محافظ الهيئة العامة الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، في كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يسعى إلى أن يكون جسرًا يربط بين الأفكار والإمكانات بين العلم والتطبيق، وذلك ضمن جهود الهيئة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لبناء منظومة تطوير دفاعي لتحقيق الاستقلالية الذاتية للمملكة، والسعي لتحقيق المستهدفات الوطنية؛ بما يتواءم مع متطلبات المستهدف النهائي في القطاعات العسكرية والقوى الأمنية.

وأكد أن الملتقى يمثل فرصة فريدة لتكاتف الجهود، ومواجهة التحديات، واستثمار الفرص، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال الدفاعي؛ لتحقيق السيادة الوطنية في مجال الأنظمة العسكرية بكفاءات عالية، وبنى تحتية مميزة.

وقد شهد الملتقى استعراض أوجه التعاون بين الجهات البريطانية والفرنسية المشاركة، واستعراض تجاربهم، إضافة إلى عرض البحوث الدفاعية، التي قدمها 90 طالبًا من الدراسات العليا، التي تبنتها الهيئة نحو الوصول إلى توطين الصناعات، حيث تنوعت البحوث المقدمة ما بين تقنيات حيوية وذكاء اصطناعي وعلم البيانات ومجالات الطاقة.