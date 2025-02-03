تعرف على التشكيل المتوقع للنصر أمام الوصل في أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة

استقر المدير الفني لفريق النصر ستيفانو بيولي، على تشكيل فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستضيف النصر لمواجهة الوصل الإماراتي، اليوم الاثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

يحتل فريق النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – علي لاجامي – نواف بوشل.

خط الوسط: أنخيلو – بروزوفيتش – علي الحسن.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جون دوران.