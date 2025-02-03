برنامج “جسور التواصل” بمشاركة 16 إدارة تعليمية على مستوى المملكة

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم برنامج “جسور التواصل” بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وجامعة أم القرى، ويشارك فيه 48 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج الذي يستمر حتى السابع من شهر شعبان الحالي يهدف إلى إكساب الطلبة القدرة على الحوار بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء، وتدريبهم على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بالطرق الصحيحة، وتحصين الطلبة من الأفكار السلبية، وتنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعال، وصقل المواهب الطلابية في المجالات الثقافية المتعددة باستخدام ورش العمل والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي.

وعُرض خلال فعاليات اليوم الأول أوراق العمل المعدة من قبل المشاركين في موضوعات الاتصال الثقافي والحضاري.

وحكّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات المشاركة 16 ورقة عمل مقدمة من 16 إدارة تعليمية من خلال نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال.