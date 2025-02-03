«باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»

حائل- خالد الحامد

توّج بطل الراليات السعودي عبدالله باخشب بالمركز الأول في فئة سباق الأساطير، الذي أقيم هذا العام بشكل استثنائي، ضمن رالي حائل الدولي 2025 في نسخته العشرين.

بعد يومين حافِلِيْن بالحماس والإثارة بين أساطير الراليات لم يتوقعها المراقبون، حيث نجح باخشب بحصد المركز الأول في ختام المرحلة الثانية والأخيرة التي انطلقت صباح السبت، مسجلاً زمنًا إجماليًا قدره 4.40.10 ساعة، في حين جاء بعده في المركز الثاني المتسابق عيسى الدوسري بفارق 05.30.53 ساعة، فيما حل أحمد الصبان في المركز الثالث بتوقيت قدره 05.45.05 ساعة.

وشارك نخبة من أساطير الراليات في السباق بمناسبة مرور 20 عامًا على انطلاق الرالي؛ وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل وعبدالله باخشب، وأحمد الصبان، والعماني حمد الوهيبي، وعيسى الدوسري، وحسن جميل الذي يشارك لأول مرة في رالي حائل الدولي، والسعودي فرحان الشمري (الفائز بأول نسخة لرالي حائل).

وشهد اليوم الختامي للسباق حادثًا أدى إلى انقلاب سيارة الأمير خالد بن سلطان، ولكن بعزيمته وإصراره استطاع أن يكمل السباق، ويحل في المركز الرابع بتوقيت 05.48.24 ساعة. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد السباق، أعرب الكابتن عبدالله باخشب عن سعادته بتحقيق لقب فئة الأساطير، وأشار إلى أنه لم يتوقع الفوز، خصوصًا بعد غيابه عن رياضة الراليات لمدة 15 عامًا. وقال باخشب: “كنت أتبع إستراتيجية التمهل حتى أستطيع تخطي الأمير خالد وبقية الزملاء، والحمدالله، نجحت واستطعت الوصول أولاً، وحصد اللقب”.

فيما هنأ الأمير خالد بن سلطان الكابتن عبدالله باخشب وقال: “عبد الله استطاع بخبرته الفوز بالتحدي، وهذا ليس بغريب عليه كبطل صاحب ألقاب وإنجازات”.

وبخصوص الحادث الذي تعرض له الأمير خالد والذي تسبب في تضرر سيارته وعدم قدرته على المنافسة، أضاف قائلاً: “الحمدالله أننا خرجنابالسلامة من هذا السباق، وأعدكم بالتتويج بالرالي القادم، والتحدي لا زال قائمًا مع الكابتن عبدالله باخشب والمتسابقين الآخرين”.

وعبر المشاركون الآخرون في السباق عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدين أنه شكل فرصة رائعة لاسترجاع الماضي، ومتطلعين لتقديم أفضل ما لديهم في حالة إقامة هذا السباق المميز في الأعوام المقبلة.