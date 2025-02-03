العدالة يرتقي لوصافة” يلو”.. والجبلين يكسب البكيرية.. وأبها يزيد أوجاع أحد

حائل- خالد الحامد
خطف فريق العدالة فوزًا مهمًا بهدف نظيف من مضيفه الصفا في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي
جمعتهما مساء اليوم بصفوى، ضمن منافسات الجولة ( 20 ) من دوري يلو.
أحرز المهاجم نواف أبو عامر للحزم د 90+7 في الثواني الأخيرة. بهذه النتيجة ارتقى العدالة إلى وصافة الترتيب ” مؤقتا” برصيد 36 نقطة، وبقي الصفا عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.
وسجَّل فريق الجبلين فوزه التاسع في دوري يلو ،بعدما تغلب على مضيفه البكيرية 1ـ0 ، ويدين الجبلين بفوزه إلى نواف المطيري.
بهذا الفوز، عزَّز الجبلين عدد نقاطه إلى 34 نقطة وضعته في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البكيرية عند النقطة 24 في المركز التاسع بسلم الترتيب.
وفي المدينة المنورة، قاد مهاجم أبها فابيان نوغيرا فريقه لانتصار ثان على التوالي بعد تغلبه على مضيفه أحد 1ـ0؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الثامن، فيما بقي أحد على رصيده السابق 12 نقطة بالمركز الأخير.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/c5Fd1sHTmZ
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 3, 2025