الرياضة

العدالة يرتقي لوصافة” يلو”.. والجبلين يكسب البكيرية.. وأبها يزيد أوجاع أحد

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1446 هـ       3 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
خطف فريق العدالة فوزًا مهمًا بهدف نظيف من مضيفه الصفا في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي

جمعتهما مساء اليوم بصفوى، ضمن منافسات الجولة ( 20 ) من دوري يلو.

أحرز المهاجم نواف أبو عامر للحزم د 90+7 في الثواني الأخيرة. بهذه النتيجة ارتقى العدالة إلى وصافة الترتيب ” مؤقتا” برصيد 36 نقطة، وبقي الصفا عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.

وسجَّل فريق الجبلين فوزه التاسع في دوري يلو ،بعدما تغلب على مضيفه البكيرية 1ـ0 ، ويدين الجبلين بفوزه إلى نواف المطيري.

بهذا الفوز، عزَّز الجبلين عدد نقاطه إلى 34 نقطة وضعته في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البكيرية عند النقطة 24 في المركز التاسع بسلم الترتيب.

وفي المدينة المنورة، قاد مهاجم أبها فابيان نوغيرا فريقه لانتصار ثان على التوالي بعد تغلبه على مضيفه أحد 1ـ0؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة بالمركز الثامن، فيما بقي أحد على رصيده السابق 12 نقطة بالمركز الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *