الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتين تنمويتين في باكستان

إسلام آباد : متابعات

شهد دولة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم، توقيع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، مع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في باكستان الدكتور كاظم نياز، اتفاقية تنموية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، امتدادًا للدعم السابق المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لباكستان منذ عام 2019م ليصل الإجمالي إلى حوالي 6.7 مليارات دولار؛ لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في باكستان ونمو القطاعات الحيوية فيها.

كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة 41 مليون دولار لتمويل مشروع إمداد مدينة مانسهرا بمياه الشرب في باكستان، للإسهام في توفير أنابيب لشبكات المياه بطول يبلغ حوالي 400 كيلو متر يستفيد منها أكثر من 150 ألف نسمة، وكذلك إنشاء محطة لمعالجة المياه بسعة تصل إلى حوالي 21 ألف متر مكعب يوميًا، كما يسهم المشروع في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة في باكستان.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار إسهامات الصندوق الإنمائية للتغلب على التحديات التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان المستفيدة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقيتين، التقى رئيس وزراء باكستان بالرئيس التنفيذي للصندوق، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لتمويل مختلف القطاعات الحيوية في المناطق الباكستانية.

مما يذكر أنه قدم الصندوق لجمهورية باكستان الإسلامية منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ حوالي 18 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لباكستان من خلال الصندوق التي تتجاوز 533 مليون دولار، للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، من خلال قطاعات البنية الاجتماعية، النقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والإسكان والتنمية الحضرية، وقطاعات الأمن الغذائي.