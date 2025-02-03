التشكيل المتوقع للأهلي أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد- جدة

استقر المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة السد القطري، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره السد القطري، اليوم الاثنين، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي السد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – إيبانيز – ديميرال – علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني – كيسييه – جابري فيجا.

خط الهجوم: جالينو – إيفان توني – رياض محرز.