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التشكيل المتوقع للأهلي أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة
الرياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1446 هـ       3 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

استقر المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة السد القطري، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره السد القطري، اليوم الاثنين، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي السد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد – إيبانيز – ديميرال – علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني – كيسييه – جابري فيجا.

خط الهجوم: جالينو – إيفان توني – رياض محرز.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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