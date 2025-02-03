الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي

البلاد- جدة

أتم فريق الجنوب الإيطالي” نابولي” ضم لاعب الأهلي السعودي، الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة.

آلان سان ماكسيمان البالغ من العمر 27 عامًا لعب هذا الموسم 2024-2025 ضمن صفوف فريق فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، علمًا بأن عقده مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وقد وصل ماكسيمان إلى مقر نادي نابولي أمس الأحد؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن إنهاء عقد إعارته مع فنربخشة التركي، وانتقال اللاعب لصفوف النادي السماوي.

الإعلامي التركي ياجيز سابونكوجلو، أكد أن ماكسيمان في طريقه إلى نابولي؛ للانضمام لصفوف الفريق الإيطالي.

وخلال الموسم الحالي 2024-2025؛ شارك ماكسيمان مع فنربخشة في 24 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.