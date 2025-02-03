الأهلي يعبر السد القطري بثلاثية في أبطال آسيا للنخبة

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الأهلي على مضيفه السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، لحساب الجولة السابعة من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
نجح السد في وقت مبكر من تسجيل هدف السبق الأول بعد تمريرة طولية، عبر نجمه أكرم عفيف، الذي سددها بطريقة مميزة من فوق الحارس واستقرت في الزاوية اليمنى في الدقيقة الأولى.
بعدها رد الأهلي سريعًا، بعدما سجل له البرازيلي فيرمينو بطريقة مقصية رائعة، استقرت في المرمى عند الدقيقة 10.
وأضاف روجير إيبانيز هدف التقدم لصالح الأهلي، عند الدقيقة 39ـ ثم عزز الأهلي النتيجة بالهدف الثالث عن طريق رياض محرز في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز؛ رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات، وقد تقدم إلى المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الغرب من البطولة القارية، فيما تجمد رصيد السد القطري عند 12 نقطة من 7 مباريات وظل في المركز الرابع مؤقتًا.
وكان الأهلي فاز في الجولة الأولى على بيرسيبوليس 1-0 في جدة، وفي الجولة الثانية على الوصل 2-0 في دبي، وفي الجولة الثالثة على الريان 2-1 في الريان، وفي الجولة الرابعة على الشرطة 5-1 في جدة، وفي الجولة الخامسة على العين 2-1 في العين، وتعادل في الجولة السادسة مع الاستقلال 2-2 في جدة.
في المقابل، تعادل السد في الجولة الأولى مع العين 1-1 في العين، ثم فاز في الجولة الثانية على الاستقلال 2-0 في الدوحة، وفاز في الجولة الثالثة على بيرسيبوليس 1-0 في الدوحة، وتعادل في الجولة الرابعة مع الوصل 1-1 في دبي، وتعادل في الجولة الخامسة مع الهلال 1-1 في الدوحة، وفاز في الجولة السادسة على النصر 2-1 في الرياض.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.
أهداف المباراة |
السد 1 – 3 الأهلي السعودي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/thfRF73XFx
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 3, 2025