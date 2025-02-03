إعلان المرشحين لجائزة «أفضل محتوى رقمي»

البلاد ــ الرياض

كشف المنتدى السعودي للإعلام، عن قائمة المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي في نسختها الأولى، التي تُعد من أبرز الجوائز المستحدثة هذا العام، وتُمنح للأفراد المتميزين في تقديم المحتوى الإعلامي الرقمي، حيث تعتمد على تصويت الجمهور لاختيار الفائز تقديرًا للمحتوى المبتكر والجذاب، الذي يعكس احتياجات وتطلعات المتابعين.

وجرى تحديد قائمة المرشحين بعد عملية اختيار من قبل لجنة مختصة، حيث رُشحت ثلاثة أسماء بارزة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وهم إياد الحمود، صانع المحتوى والمتخصص في ترجمة ونشر الأخبار الغريبة من مختلف أنحاء العالم، والخبير التقني عبدالله السبع، الذي يقدم بدوره محتوى مبتكرًا وشروحات متميزة حول أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، والمتخصص في السفر والاكتشاف ثواب السبيعي “سائح تيوب”، حيث ينقل تجاربه ومغامراته حول العالم بأسلوب شيق يجذب عشاق السياحة والترحال.

وسيعلن عن الفائز بناءً على تصويت المتابعين، في حفل تكريمي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام، الذي يعد أحد أبرز المنصات الإعلامية في المنطقة، ويجمع نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والخبراء من مختلف أنحاء العالم.