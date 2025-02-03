الأخيره

إعلان المرشحين لجائزة «أفضل محتوى رقمي»

صحيفة البلادaccess_time5 / شعبان / 1446 هـ       3 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

كشف المنتدى السعودي للإعلام، عن قائمة المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي في نسختها الأولى، التي تُعد من أبرز الجوائز المستحدثة هذا العام، وتُمنح للأفراد المتميزين في تقديم المحتوى الإعلامي الرقمي، حيث تعتمد على تصويت الجمهور لاختيار الفائز تقديرًا للمحتوى المبتكر والجذاب، الذي يعكس احتياجات وتطلعات المتابعين.

وجرى تحديد قائمة المرشحين بعد عملية اختيار من قبل لجنة مختصة، حيث رُشحت ثلاثة أسماء بارزة في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وهم إياد الحمود، صانع المحتوى والمتخصص في ترجمة ونشر الأخبار الغريبة من مختلف أنحاء العالم، والخبير التقني عبدالله السبع، الذي يقدم بدوره محتوى مبتكرًا وشروحات متميزة حول أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، والمتخصص في السفر والاكتشاف ثواب السبيعي “سائح تيوب”، حيث ينقل تجاربه ومغامراته حول العالم بأسلوب شيق يجذب عشاق السياحة والترحال.

وسيعلن عن الفائز بناءً على تصويت المتابعين، في حفل تكريمي ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى السعودي للإعلام، الذي يعد أحد أبرز المنصات الإعلامية في المنطقة، ويجمع نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *