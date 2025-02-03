أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين

البلاد – وكالات

شهدت منطقة كورسك الروسية تصاعدًا في التوتر؛ حيث تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات حول هجوم صاروخي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص داخل مهجع مدرسة داخلية، تقع في منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عبر تطبيق” تليغرام” أن روسيا شنت قصفًا جويًا على مدرسة داخلية في مدينة سودجا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وأوضحت أن المدرسة كانت تؤوي أشخاصًا يستعدون للإجلاء، مضيفةً أنه تم إنقاذ 84 شخصًا، وتقديم الرعاية الطبية لهم، بينما ما يزال أربعة مصابين في حالة حرجة، وسط استمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم بأنه دليل على النهج الروسي في الحرب، مشيرًا إلى أن” تدمير المبنى رغم وجود عشرات المدنيين فيه يعكس التكتيكات التي استخدمتها روسيا سابقًا في الشيشان وسوريا”.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن القصف، وأكدت عبر بيان على” تليغرام”، أن القوات الأوكرانية هي التي شنت” هجومًا صاروخيًا استهدف مدرسة داخلية في مدينة سودجا”. واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الضربة تمثل” عملًا إرهابيًا”، متعهدةً بتقديم السلطات الأوكرانية إلى العدالة.