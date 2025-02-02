يايسله: صفقات الأهلي “إضافة قوية”

الرياضةيايسله: صفقات الأهلي “إضافة قوية” صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1446 هـ 2 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن لقاء فريقه ضد مضيفه السد القطري، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد:” نتطلع لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي”. وواصل:” جماهير الأهلي هي الأوفى والأفضل وأنتظر دعمهم كما اعتدنا في لقاء الغد، وأسعى دائمًا لرد جميلهم بتحقيق الانتصارات”. وأشار المدرب الألماني إلى أن الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة الأهلي في “ميركاتو” الشتاء؛ ستُمثل إضافة كبيرة للفريق خلال مشواره في روشن ونخبة آسيا. وشدد يايسله على سعادته بعودة اللاعب رياض محرز للتألق خلال المباريات الماضية لفريق الأهلي. وختم تصريحاته رداً على اهتمام بعض الأندية بضم عبدالكريم الدارسي:”أنصحه بتحديد مصيره واختيار الأنسب والأفضل له”.