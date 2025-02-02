نخبة الخيل تحقق الفوز بالكؤوس ونهائي بطولة الميادين

الرياض – محمد الجليحي

اقام نادي سباقات الخيل حفلاته السباقية لهذا الاسبوع والذي تضمن عدةبطولات وكؤوس كبيره أهمها كأس الأمير سعد “الأول” عبدالرحمن بن فيصل، ومحمد بن عبدالرحمن بن فيصل وبطولة نهائي أبطال الميادين لعام 2025.

حيث تسلم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كأس الأمير محمد بن عبدالرحمن من سمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد عبدالرحمن بن فيصل، بعد فوز الجواد” فال خير” المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بينما توج سمو الأمير سعد بن فيصل بن سعد”الأول”بن عبدالرحمن إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس الأمير سعد”الأول”بن عبدالرحمن، وسلمه لسعد بن مشرف الرئيس التنفيذي لشركة نجد السباقية.

وقد جاءت بقية نتائج السباقات على النحو التالي:

حققت الفرس انا خليجيه للمالك حماد عبدالله المطيري بطولة الميادين النهائية للأفراس على مسافة 1800 متر، وحقق الجواد الكاسر للمالك ضيدان خالد ال حثلين بطولة الميادين النهائية للخيل العربية على مسافة 1800 متر، وحقق الجواد يزد للمالك يوسف علوش العازمي بطولة الميادين النهائية للحصن على مسافة 2000 متر.