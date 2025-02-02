“موانئ” تحصد “جائزة المنصة اللوجستية”

البلاد ــ الرياض

حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” جائزة المنصة اللوجستية ضمن حفل مؤتمر “Shiptek International” لعام 2025 التي عُقدت بدورتها الـ 21 في مدينة دبي.

ويأتي ذلك نتيجة لجهود الهيئة في دعم الحركة التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية لعام 2024، عبر تنفيذها عدة مشاريع كبرى في مختلف موانئ المملكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، شملت توقيع ووضع حجر أساس وافتتاح عدة اتفاقيات لإنشاء 8 مناطق ومراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية إجمالية تقارب 2,9 مليار ريال من قِبل القطاع الخاص، وهي جزء من إجمالي الاستثمارات في المناطق اللوجستية بموانئ المملكـة البالغ قيمتها أكـثر مـن 10 مليارات ريال، والتي تم توقيع إنشائها بواقع 18 منطقة

لوجستية تابعة للهيئة، وكان من أبرزها افتتاح أكبر استثمار لوجستي لشركة ميرسك عالميًا بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تبلغ 1,3 مليار ريال وبمساحة 225 ألف متر مربع.

كما تم إضافة 34 خدمة شحن ملاحية جديدة تربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب، وذلك تعزيزًا لموقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية.

وامتدادًا لهذه الجهود، حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال عام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 14.45%، وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 8.86%، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 13.79%.

يُذكر أن جوائز “Shiptek International” تعد أحد أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري واللوجستي على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، حيث يهدف إلى تكريم الجهات المتميزة في مجالات الابتكار، الاستدامة، وتطوير الخدمات.