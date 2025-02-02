الرياضة ملاك السعودية في صدارة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

الرياض – هاني البشر

تصدر ملاك الهجن السعوديون، قائمة المراكز الأولى في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، بعد ختام النصف الأول من منافسات المهرجان، الذي انطلقت منافساته الاثنين الماضي على أرض ميدان الجنادرية التاريخي في مدينة الرياض، حيث نجحوا في تحقيق 55 مركزاً أولاً ما نسبته 34%. وشهدت الأيام الستة الأولى في المهرجان إقامة منافسات فئات الحقايق، اللقايا، والجذاع، وذلك بإقامة 162 شوطاً، بمشاركة 14 دولة، هي: الأردن، الكويت، قطر، السودان، الإمارات، البحرين، أمريكا، بولندا، الجزائر، فرنسا، الإمارات، عمان، سويسرا، وبريطانيا بالإضافة للسعودية المضيفة. وحل ملاك الهجن الإماراتيون ثانياً بـ 50 مركزاً أول في القائمة، يليهم الملاك القطريون بـ 48 مركزاً، ثم الملاك العمانيون بـ 8 مراكز، فالكويتيون بمركزٍ وحيد. كما خطف الهجانة السعوديون ستةً من أشواط سباق الهجانة للرجال والسيدات للراكب البشري، بمشاركة 94 هجاناً وهجانة؛ يمثلون 13 دولة.