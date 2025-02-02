“معرض المنتجات” بالكويت يناقش التحديات التصديرية

البلاد ــ الرياض

ناقشت الجلسات الحوارية وورش العمل المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض المنتجات الوطنية السعودية “SNP Expo” في نسخته الثاني التي تستضيفها دولة الكويت بمقر معرض الكويت الدولي، العديد من الموضوعات التي تعنى بالتحديات والفرص في المجال الصناعي.

وسلط مستثمرون وخبراء في التجارة الدولية، خلال جلسة حوارية بعنوان ” التحديات والفرص في الصناعات التصديرية ” ، الضوء، على أبرز التحديات في سلاسل التوريد والتصدير، والحلول المستدامة لتخطي العقبات التجارية، إضافة إلى قصص نجاح الشركات السعودية في الأسواق العالمية.

فيما عقدت بعد ذلك ورشة عمل بعنوان ” التصنيع المحلي من الفكرة إلى المنتج “، برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت الورشة محاور عدة من أهمها: الصناعة في المملكة، ورحلة المشروع الصناعي، وخطوات إنشاء مشروع صناعي ناجح، والتمويل والتسويق والتوسع، إضافة إلى دراسات حالة عن مشروعات ناجحة في المملكة.

وهدفت الورشة إلى التعريف بهيئة “منشآت” وخدماتها وقنوات الوصول، وتزويد المشاركين بخطة عمل لتطوير أفكارهم إلى مشروعات صناعية.