مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم.. تكثيف الإغاثة السعودية للأشقاء الفلسطينيين والسوريين

البلاد – متابعات

تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية الطائرة الإغاثية السادسة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق؛ تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.

وفي باكستان، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في مدينة إسلام آباد، ويتضمن المشروع توزيع 84500 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات، وتوزيع 50000 حقيبة شتوية للمتضررين من موجات البرد القارس في المناطق الأشد برودة، يستفيد منها 591500 فرد.

من جهة ثانية، سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لبولندا البالغة 15 طنًّا من التمور. كما سلم جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 50 طنًا من التمور؛ لتوزيعها على المسلمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.