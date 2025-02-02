الانضباط تغرم الدوسري

الرياضةالانضباط تغرم الدوسري صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1446 هـ 2 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية على سالم الدوسري قائد الهلال؛ بسبب تصرفه عقب مباراة القادسية بالجولة رقم 18 من دوري روشن السعودي 2024-2025. وأعلنت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على سالم الدوسري قدرها 20 ألف ريال؛ بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية منطقة “فلاش إنترفيو” بعد نهاية مباراة القادسية. وكان القادسية قد انتصر على حساب الهلال بنتيجة 2-1 في الدمام، وألحق به الخسارة الثانية له هذا الموسم.