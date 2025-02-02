الرئيسية
/
/
/
/
/
الانضباط تغرم الدوسري
الرياضة

الانضباط تغرم الدوسري

صحيفة البلادaccess_time4 / شعبان / 1446 هـ       2 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية على سالم الدوسري قائد الهلال؛ بسبب تصرفه عقب مباراة القادسية بالجولة رقم 18 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

وأعلنت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على سالم الدوسري قدرها 20 ألف ريال؛ بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية منطقة “فلاش إنترفيو” بعد نهاية مباراة القادسية.

وكان القادسية قد انتصر على حساب الهلال بنتيجة 2-1 في الدمام، وألحق به الخسارة الثانية له هذا الموسم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *