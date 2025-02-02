“الأحوال المتنقلة” تخدم في (73) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 73 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم تقديم خدماتها اليوم للرجال في مجمع مركز كحلة التعليمي لمدة ثلاثة أيام، وابتدائية محمد بن إبراهيم، ومتوسطة القعقاع بن عمر، ومدرسة عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في ثانوية مركز دخنة للبنات لمدة أربعة أيام، وثانوية مركز كحلة للبنات، ومجمع مركز المدرج التعليمي للبنات، وجمعية التنمية الأهلية بمركز الشبيكية لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في الكلية التقنية بمحافظة الرس لمدة يومين، ومدرسة رواق الابتدائية، ومتوسطة زيد الخير بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في ابتدائية مجمع القيروان التعليمي، ومتوسطة مجمع القيروان التعليمي بمدينة بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة ابن خلدون، ومتوسطة القاسم بن سلام لتحفيظ القران بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع، وللنساء في متوسطة مركز قصيباء للبنات لمدة يومين، ويوم الخميس للرجال في ابتدائية أجيال الزرقاء الأهلية، ومتوسطة أجيال الزرقاء الأهلية بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بحر أبو سكينة لمدة أسبوع، وفي مركز العرقين بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز كحلا بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يومين، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الثالثة للبنات بمحافظة بيشة، ومتوسطة وثانوية القوباء للبنات بمحافظة النماص، ويوم الثلاثاء للرجال في مجمع تحفيظ القران الكريم التعليمي بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم، وللنساء في متوسطة وثانوية آل عثران للبنات بمحافظة النماص لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة يعلى بن أمية بتندحة بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وثانوية الملك فيصل بمحافظة ظهران الجنوب، ويوم الخميس في بلدية تنومة بمحافظة النماص، ومجمع سعد بن أبي وقاص التعليمي بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للنساء في المتوسطة الرابعة والثلاثون للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في المتوسطة الخامسة للبنات بالمبرز بمحافظة الأحساء لمدة أربعة أيام، ويوم الثلاثاء في الابتدائية الثالثة عشر للبنات بالخبر، والابتدائية التاسعة للبنات بالدمام، والمتوسطة السادسة للبنات بالدمام، والابتدائية السابعة للبنات بحفر الباطن، ويوم الأربعاء في متوسطة الصواري للبنات بالخبر، وجمعية تواصل للتنمية الأهلية بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في بلدية وسط الدمام، وللنساء في الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة بقيق، ومدارس الواحة الأهلية للبنات بحفر الباطن لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في متوسطة جعفر بن الزبير بالرياض، وللنساء في الثانوية الخامسة بالدلم، والثانوية الخامسة بالدوادمي، ويوم الاثنين للرجال في متوسطة البراء بن مالك بالرياض، وللنساء في المتوسطة الثالثة بالدوادمي، والثانوية الخامسة عشر بالخرج لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في جامعة الملك سعود لمدة يومين، وللرجال في متوسطة أبي برزة الأسلمي بالرياض، وللنساء في المتوسطة الأولى بالدوادمي، والثانوية الرابعة بالخرج، ويوم الأربعاء في الثانوية الثالثة بالدوادمي لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الجوف تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز الناصفة، ومتوسطة الحسن بن علي، وابتدائية أبو عجرم بدومة الجندل، وللنساء في الابتدائية السابعة للطفولة المبكرة بدومة الجندل، وابتدائية عائشة أم المؤمنين بالقريات، ويوم الأربعاء للرجال في متوسطة دومة الجندل، ومتوسطة الإمام الغزالي بالقريات، وللنساء في المتوسطة الثالثة والثانوية الثانية بدومة الجندل، والابتدائية السابعة والعشرون بالقريات لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال في مقر محافظة بلجرشي، ومركز ريم بمحافظة قلوة لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في مدرسة صفية بنت عبدالمطلب بالحمران بمحافظة بلجرشي، ويوم الثلاثاء للرجال في مدرسة ابتدائية بنى سالم بمحافظة بلجرشي لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي مركز المحمدية بمحافظة قلوة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مدرسة عاتكة بنت عوف بمحافظة بلجرشي لمدة يومين لكل منهما.

كما تقدم الوحدات المتنقلة في منطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للنساء في محافظة أضم لمدة أسبوع، ومدرسة دار جنى بجدة، ويوم الاثنين للرجال لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء في مركز الحفائر بمحافظة الطائف لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة حبونا لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة اليوم للنساء في الكلية التقنية بمحافظة شرورة لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم، للرجال والنساء في مركز الضميرية بمنطقة المدينة المنورة، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.