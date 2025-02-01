طريقة عمل ميكس فاهيتا اللحم مع الدجاج

هل فكرتِ في تحضير فاهيتا تحتوي علي اللحم والدجاج معاً

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم استيك مقطع شرائح

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

نصف كوب زيت زيتون

بصل وفلفل الوان مقطعين شرائح رفيعه

بهارات وملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة سكر

بقدونس

عصير ليمونة

بودرة ثوم

مكعب زبدة

طريقة العمل

يقلب اللحم مع زيت الزيتون

تذوب الزبدة في مقلاة

يوضع لها الدجاج ويقلب حتي ينضج

يرفع من النار

بنفس المقلاه نضع اللحم ويقلب حتي ينضج

يضاف الدجاج للحم مع البهارات والملح والفلفل والسكر والليمون وبودرة الثوم وتقلب

يضاف لهم الخضروات المقطعة وتقلب حتي تذبل

ثم تقدم