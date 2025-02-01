المرأه صحة و عافية

طريقة عمل ميكس فاهيتا اللحم مع الدجاج

نيفين عباسaccess_time3 / شعبان / 1446 هـ       1 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هل فكرتِ في تحضير فاهيتا تحتوي علي اللحم والدجاج معاً

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم استيك مقطع شرائح
نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح
نصف كوب زيت زيتون
بصل وفلفل الوان مقطعين شرائح رفيعه
بهارات وملح وفلفل
نصف ملعقة صغيرة سكر
بقدونس
عصير ليمونة
بودرة ثوم
مكعب زبدة

طريقة العمل

يقلب اللحم مع زيت الزيتون
تذوب الزبدة في مقلاة
يوضع لها الدجاج ويقلب حتي ينضج
يرفع من النار
بنفس المقلاه نضع اللحم ويقلب حتي ينضج
يضاف الدجاج للحم مع البهارات والملح والفلفل والسكر والليمون وبودرة الثوم وتقلب
يضاف لهم الخضروات المقطعة وتقلب حتي تذبل
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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