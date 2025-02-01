طريقة عمل حلي البسبوسة بطبقة الحليب المحموس والحليب المكثف المحلي

بالتأكيد تبحثين عن وصفات مميزة وحلي رمضاني خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل

المقادير اللازمة

لطبقة الحليب المحموس

2 كوب حليب بودرة

فستق مجروش

مكعبين زبدة مذوبين

للبسبوسة

2 كوب سميد ناعم

كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة سمن مذوب

نصف كوب حليب

نصف كوب شيره

نصف كوب سكر

عبوة حليب مكثف محلي

طريقة العمل

الحليب المحموس

يحمس الحليب البودرة علي النار حتي يصبح بني اللون

يرفع عن النار

يضاف له الفستق والزبدة ويقلب حتي تتجانس

يفرد في بايركس مدهون زبدة ويترك جانبًا

البسبوسة

تقلب الزبادي مع السميد والشيره والحليب والسمن والسكر حتي تتجانس تمامًا

تفرد البسبوسة اعلي طبقة الحليب المحموس

توضع في الفرن حتي تمام النضج

ثم تخرج وتسقي بالحليب المكثف المحلي

تقدم دافئه