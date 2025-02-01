المرأه صحة و عافية

طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج

نيفين عباسaccess_time3 / شعبان / 1446 هـ       1 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مبتكره جديدة لتحضير الارز مع فاهيتا الدجاج وطبقة البشاميل

المقادير اللازمة

ارز بسمتي مسلوق
نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة
ملح وفلفل وبهارات دجاج
كزبرة وكمون وبابريكا
عصير حبة ليمون
بقدونس مفروم
بصل مقطع جوانح
فلفل الوان مقطع شرائح
ثوم مفروم
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة قشطة
زبدة
جبن موزاريلا

طريقة العمل

تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل والبهارات والكزبرة والكمون والبابريكا وعصير الليمون
توضع علي النار مع قليل من الزيت والزبدة حتي تنضج
يضاف لها الثوم والبصل والفلفل الالوان وتقلب حتي تذبل الخضروات
ترفع عن النار ويضاف لها البقدونس وتقلب
في قدر نضع زبدة والدقيق ويقلب حتي يتحمر الدقيق
يضاف له الحليب وملح وفلفل ويقلب حتي نحصل علي صلصة بشاميل ناعمة
ترفع عن النار ويضاف لها القشطة وتقلب وتترك جانبًا
نحضر بايركس مدهون زبدة
نضع به طبقة من الارز المسلوق
ثم فاهيتا الدجاج
ثم طبقة من الارز
ثم طبقة البشاميل
تغطي بالجبنة
ثم توضع بالفرن حتي تمام النضج
تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *