طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج

وصفة مبتكره جديدة لتحضير الارز مع فاهيتا الدجاج وطبقة البشاميل

المقادير اللازمة

ارز بسمتي مسلوق

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

ملح وفلفل وبهارات دجاج

كزبرة وكمون وبابريكا

عصير حبة ليمون

بقدونس مفروم

بصل مقطع جوانح

فلفل الوان مقطع شرائح

ثوم مفروم

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة قشطة

زبدة

جبن موزاريلا

طريقة العمل

تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل والبهارات والكزبرة والكمون والبابريكا وعصير الليمون

توضع علي النار مع قليل من الزيت والزبدة حتي تنضج

يضاف لها الثوم والبصل والفلفل الالوان وتقلب حتي تذبل الخضروات

ترفع عن النار ويضاف لها البقدونس وتقلب

في قدر نضع زبدة والدقيق ويقلب حتي يتحمر الدقيق

يضاف له الحليب وملح وفلفل ويقلب حتي نحصل علي صلصة بشاميل ناعمة

ترفع عن النار ويضاف لها القشطة وتقلب وتترك جانبًا

نحضر بايركس مدهون زبدة

نضع به طبقة من الارز المسلوق

ثم فاهيتا الدجاج

ثم طبقة من الارز

ثم طبقة البشاميل

تغطي بالجبنة

ثم توضع بالفرن حتي تمام النضج

تخرج وتقدم