الرياضة

شاهد| ليفربول يتغلب على بورنموث بثنائية.. وصلاح يواصل الإبداع

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1446 هـ       1 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز مهم خارج ملعبه ضد بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء السبت، ليعزز مكان الفريق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ثم عزز تقدم فريقه بهدف رائع  في الدقيقة 75. وبهذا الفوز، يواصل ليفربول تصدره للدوري الإنجليزي.

وبهدفه الأول في المباراة، رفع صلاح رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، ليحقق بذلك إنجازًا جديدًا بتخطيه حاجز الـ20 هدفًا للمرة الخامسة في تاريخه بالبريميرليج. كما أصبح صلاح واحدًا من 5 لاعبين فقط سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم أو أكثر في الدوري الإنجليزي.

وبتسجيله الهدف رقم 178 في الدوري، ارتقى صلاح إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الإنجليزي فرانك لامبارد، ويقترب بذلك من اقتحام المراكز الأولى في قائمة الهدافين التاريخيين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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