شاهد| ليفربول يتغلب على بورنموث بثنائية.. وصلاح يواصل الإبداع

البلاد- جدة
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز مهم خارج ملعبه ضد بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء السبت، ليعزز مكان الفريق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، ثم عزز تقدم فريقه بهدف رائع في الدقيقة 75. وبهذا الفوز، يواصل ليفربول تصدره للدوري الإنجليزي.
وبهدفه الأول في المباراة، رفع صلاح رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، ليحقق بذلك إنجازًا جديدًا بتخطيه حاجز الـ20 هدفًا للمرة الخامسة في تاريخه بالبريميرليج. كما أصبح صلاح واحدًا من 5 لاعبين فقط سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم أو أكثر في الدوري الإنجليزي.
وبتسجيله الهدف رقم 178 في الدوري، ارتقى صلاح إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الإنجليزي فرانك لامبارد، ويقترب بذلك من اقتحام المراكز الأولى في قائمة الهدافين التاريخيين.
محمد صلاح يفتتح التسجبل لليفربول من علامة الجزاء.
محمد صلاح يتساوى مع فرانك لامبارد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 177 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/qHitjmYFG4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025
محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول.
👑🇪🇬 محمد صلاح يتخطى فرانك لامبارد وينفرد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 178 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/V3sq90ktP8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025