شاهد| الفتح يفرض التعادل على القادسية

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة فريقي الفتح والقادسية، التي جرت مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.
تقدم القادسية بالهدف الأول عن طريق لاعبه جوليان كينونيس بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.
ومع الدقيقة 47 عادل الفتح النتيجة بواسطة ماتيوس ماتشادو.
ونجح الفتح في إيقاف مسلسل hنتصارات القادسية والتي كان آخرها على حساب الهلال في الجولة الماضية من دوري روشن.
التعادل رفع رصيد القادسية إلى النقطة 38 وتراجع إلى المركز الرابع، في حين رفع الفتح رصيده إلى النقطة العاشرة واستمر في ذيل جدول ترتيب روشن.
بهدف لكل فريق..
شاهد أهداف مباراة الفتح والقادسية 📺⤵️ #دوري_روشن_السعودي #الفتح_القادسية | #SSC pic.twitter.com/PI1QBboXhC
— SSC (@ssc_sports) February 1, 2025