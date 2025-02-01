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شاهد| الفتح يفرض التعادل على القادسية
الرياضة

شاهد| الفتح يفرض التعادل على القادسية

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1446 هـ       1 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة فريقي الفتح والقادسية، التي جرت مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

تقدم القادسية بالهدف الأول عن طريق لاعبه جوليان كينونيس بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.

ومع الدقيقة 47 عادل الفتح النتيجة بواسطة ماتيوس ماتشادو.

ونجح الفتح في إيقاف مسلسل hنتصارات القادسية والتي كان آخرها على حساب الهلال في الجولة الماضية من دوري روشن.

التعادل رفع رصيد القادسية إلى النقطة 38 وتراجع إلى المركز الرابع، في حين رفع الفتح رصيده إلى النقطة العاشرة واستمر في ذيل جدول ترتيب روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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