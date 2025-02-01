شاهد| الخليج وضمك يتعادلان 1/1

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على نتيجة مواجهة الخليج وضيفه فريق ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، في إطار منافساات الجولة الـ 18 بدوري روشن.

سجل كيفن نكودو هدف فريق ضمك، في الدقيقة 25، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 39، ويلغيه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو. فيما تمكن لاعب الخليج الجديد” توماس مورغ” من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 43.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل ضمك إلى النقطة الـ 22 بالمركز العاشر.