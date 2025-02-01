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شاهد| الاتحاد يتجاوز الخلود 3/4 بصعوبة
الرياضة

شاهد| الاتحاد يتجاوز الخلود 3/4 بصعوبة

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1446 هـ       1 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد-جدة

حقق فريق الاتحاد فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه الخلود بنتيجة 4-3، في المباراة التي استقبلها ملعب “الجوهرة” في جدة، بمنافسات الجولة 18 من دوري روشن.

حوّل الاتحاد تأخره بهدفين أمام الخلود إلى انتصار برباعية في مباراة متقلبة الأطوار. تقدم الخلود بهدفين عن طريق كل من ويليام إيكونج و ميزياني ماوليدا في الدقيقتين 15 و 23، قبل أن يعود الاتحاد مع نهاية الشوط الأول، ويسجل هدفين بواسطة عبدالرحمن العبود، وستيفن بيرغوين من ركلة جزاء في الدقيقتين 35 و 45+8.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد الاستفاقة والصحوة، وسجل هدف التقدم عن طريق حسن كادش في الدقيقة 47، ثم عزز ستيفين بيرغوين بالهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 63.

وأشعل الخلود الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر الشوط الثاني جاء بواسطة مواليدا.

 

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 46، وواصل ملاحقة الهلال على الصدارة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الخلود عند النقطة 19 محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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