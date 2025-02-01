رالي حائل الدولي| الراجحي يتصدر ” السيارات”.. وباخشب يهيمن على فئة الأساطير

حائل _ خالد الحامد

شهدت محافظة بقعاء، انطلاق المرحلة الأولى من الرالي، التي امتدت لمسافة 442 كلم، منها 261 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وقد تمكن بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي من تصدر فئة الاتحاد الدولي للسيارات FIA، حيث أكمل منافسات هذه المرحلة بزمن يقدر بساعتين و50 دقيقة، و27 ثانية، متغلبًا على أقرب منافسيه الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني بفارق دقيقة واحدة، و35 ثانية، فيما حلت السعودية دانية عقيل في المركز الثالث، بفارق ثلاث دقائق، و48 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة الاتحاد الدولي للدراجات FIM، تمكن الدراج البريطاني اليكس مكينيز من الفوز بالمركز الأول بعد أنهى هذه المرحلة بزمن 3 ساعات و43 دقيقة و54 ثانية، فيما حل الدراج الإماراتي محمد البلوشي في المركز الثاني، بفارق 9 دقائق، و54 ثانية، تبعه مواطنه عبدالله لنجاوي في المركز الثالث بفارق 20 دقيقة، و23 ثانية.

أما في بطولة السعودية تويوتا للراليات، فقد استطاع وليد الدخيل الفوز بالمركز الأول بعد أن أنهى هذه المرحلة بزمن ثلاث ساعات، و4 دقائق، و30 ثانية، متقدمًا بفارق 25 دقيقة، و20 ثانية عن صاحب المركز الثاني السائق خالد الشمري، فيما جاء أحمد الشمري ثالثًا، وبفارق 27 دقيقة، و45 ثانية عن صاحب المركز الأول.

وفي فئة الأساطير تمكن عبدالله باخشب من الفوز بالمركز الأول، بعد أن أنهى هذه المرحلة بزمن يقدر بساعتين، و54 دقيقة و53 ثانية، وجاء في المركز الثاني صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بفارق 5 دقائق، و46 ثانية، فيما حجز أحمد الصبان المركز الثالث، بفارق 37 دقيقة و13 ثانية عن صاحب المركز الأول.

وتستكمل اليوم السبت منافسات المرحلة الثانية والأخيرة لرالي حائل تويوتا الدولي 2025م من محافظة “بقعاء، ولمسافة إجمالية 341 كلم، منها 160 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وستشكل هذه المرحلة تحديًا حقيقيًا لقدرة السائقين على التكيف مع التضاريس الصحراوية القاسية، حيث ستغطي الرمال 73 في المئة من المسار، والكثبان الرملية العالية 20 في المئة، و7 في المئة منطقة ترابية، وبعد انتهاء المرحلة سيعقد المؤتمر الصحفي الختامي، يليه حفل تتويج الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2025م.