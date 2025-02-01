خلال مشاركته برالي حائل الدولي| سيارة الأمير خالد بن سلطان تتعرض لحادث انقلاب

حائل- خالد الحامد
كشف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تفاصيل الحادث الذي تعرض له خلال مشاركته في رالي حائل 2025 أمس السبت، وقال: إنه في الكيلو 35 شم رائحة حريق، وبعد 5 دقائق دخل دخان لمقصورة القيادة؛ فقرر التوقف لمعرفة مصدر الحريق، وتفقد الملاح المرافق له السيارة لكن لم يتمكنا من تحديد سبب المشكلة، وبعدها اختفى الدخان، واستغرق في ذلك 5 دقائق.
وأضاف أنه حاول أن يعوض تأخره في السباق بالقيادة بسرعة لكنه لم ينتبه للمطب؛ ما أدى إلى انقلاب سيارته 4 مرات، لكنه – بفضل الله- نجا من الحادث، ولم يصب بأي إصابات جسدية، وكذلك لم تتعرض السيارة لأضرار جسيمة، وبعدها قاموا بتغيير الزجاج، وقد أكمل الأمير خالد بن سلطان المرحلة الثانية والأخيرة من السباق رغم الحادث.
ووصف مشاركته في السباق بـ”الاستثنائية” مضيفًا، أنه يحب المشاركة في السباقات القادمة، إلا أن لديه أولويات ومهام، ولن يتركها بسبب هوايته الشخصية.
يذكر أن الأمير خالد بن سلطان الفيصل، يشارك ضمن فئة أساطير الراليات السعوديين والخليجيين، التي شارك فيها” العماني حمد الوهيبي، والسعودي عبد الله باخشب، والسعودي أحمد الصبان، والسعودي عيسى الدوسري، والسعودي فرحان الشمري.
https://x.com/i/status/1885687911250645380