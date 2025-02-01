الفتح يتعاقد مع البرازيلي ماثيوس ماتشادو حتى عام 2028

الأحساء- البلاد

أعلنت إدارة نادي الفتح عن إتمام التعاقد مع لاعب خط الهجوم البرازيلي ماثيوس ماتشادو حتى عام 2028، في صفقة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال المواسم المقبلة.

ويُعد ماتشادو، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي زولته فاريجم البلجيكي، وقدم مستويات مميزة أهلته لجذب أنظار العديد من الأندية.

من جانبه، أعرب ماتشادو عن سعادته بالانضمام إلى الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق طموحات النادي وجماهيره.