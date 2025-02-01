الرياضة

الفتح يتعاقد مع البرازيلي ماثيوس ماتشادو حتى عام 2028

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1446 هـ       1 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الأحساء- البلاد
أعلنت إدارة نادي الفتح عن إتمام التعاقد مع لاعب خط الهجوم البرازيلي ماثيوس ماتشادو حتى عام 2028، في صفقة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال المواسم المقبلة.

ويُعد ماتشادو، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي زولته فاريجم البلجيكي، وقدم مستويات مميزة أهلته لجذب أنظار العديد من الأندية.

من جانبه، أعرب ماتشادو عن سعادته بالانضمام إلى الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق طموحات النادي وجماهيره.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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