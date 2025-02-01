البريطاني “بيدكوك” يتوّج بلقب طواف العلا 2025

الرياض – هاني البشر
اختتمت اليوم السبت 1 فبراير 2025 منافسات سباق طواف العلا 2025، الذي احتضنته محافظة العلا للمرة الخامسة على التوالي، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.
وبالعودة إلى المنافسات، فقد توّج البريطاني توماس بيدكوك درّاج فريق 36.5 “سويسرا” بلقب طواف العُلا 2025م، بعد أن نجح في تصدر الترتيب العام؛ بواقع 17 ساعة و26 دقيقة و25 ثانية، فيما جاء النرويجي فريدريك دفيرزنيس درّاج فريق أونو– إكس موبيليتي “النرويج” بالمركز الثاني؛ بفارق دقيقة و9 ثوانٍ، كما جاء مواطنه وزميله في الفريق يوهانيس كولسيت في المركز الثالث؛ بفارق 3 ثوانٍ فقط.
وتمكن فريق أونو– إكس موبيليتي “النرويج” من الحصول على الفريق الأفضل، مسجلاً 52 ساعة و23 دقيقة و4 ثوانٍ، تلاه فريق البحرين فيكتوريس “البحرين” ثانياً، ومن خلفهما فريق كيرن فارما “إسبانيا” في المرتبة الثالثة.
وبالنظر إلى أفضلية القمصان، فقد نال البريطاني توماس بيدكوك القميصين الأخضر والأحمر، إثر تصدُره للترتيب العام، إضافةً إلى العدد الأعلى من النقاط، وحصد البلجيكي ينز ريندرز القميص البرتقالي، فيما توّج النرويجي يوهانيس كولسيت بالقميص الأبيض كأفضل درّاج تحت 25 عاماً.
وفي المرحلة الأخيرة من طواف العلا 2025م، والتي انطلقت من مضمار سباقات الهجن والعودة إليه، بمسافةٍ بلغت 169.6 كلم، وصل الإيطالي ماتيو موسكيتي درّاج فريق 36.5 “سويسرا” أولاً؛ بواقع 3 ساعات و32 دقيقة، فيما جاء الهولندي ديلان جروينويغن درّاج فريق جايكو– العُلا “أستراليا” في المركز الثاني، وأكمل الكولمبي خوان سيباستيان مولانو درّاج فريق الإمارات “الإمارات العربية المتحدة” النِصاب بحلولهِ ثالثاً في ترتيب المرحلة.
الجدير بالذكر أن طواف العلا يعدّ واحدًا من أبرز سباقات الدراجات في العالم، وجزءًا من طواف آسيا، إذ إن إقامته في محافظة العُلا، تعكس ما تمتاز به المحافظة من تاريخٍ عريق، وتضاريس متنوعة، إلى جانب الأماكن الأثرية، ما يجعله لوحةً فنيةً طبيعية.
🏆🇮🇹 @moschettiteo wins the final stage of the #AlUlaTour 2025!
👏 Total triumph for @Q36_5ProCycling as @tompidcock wins the GC! pic.twitter.com/1ycTkvGLIW
— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) February 1, 2025