قرعة ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

البلاد- جدة

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، قرعة ملحق الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، التي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل، حيث يصطدم ريال مدريد مع مانشستر سيتي، في نهائي مبكر لنسخة استثنائية من المعترك القاري.

ويتصارع 16 فريقًا في «الملحق» بحثًا عن البطاقات الثماني المتبقية في الدور ثمن النهائي، وهم؛ آتالانتا، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ميلان، آيندهوفن، باريس سان جيرمان، بنفيكا، موناكو، ستاد بريست، فينورد روتردام، يوفنتوس، سيلتك، مانشستر سيتي، سبورتينج لشبونة، كلوب بروج.

وحجزت 8 أندية بالفعل بطاقات التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، يتقدمها ليفربول الإنجليزي من مقعد المتصدر، رفقة برشلونة صاحب الهجوم الأقوى، إلى جانب؛ آرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وآستون فيلا، فيما غادر السباق مبكرًا أسماء بحجم الثنائي الألماني شتوتجارت ولايبزج.

– نتائج قرعة ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ملحق دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في ثوبها الجديد، التي جرت في مدينة نيون السويسرية، قبل قليل، عن مواجهات لتكسير العظام، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في كلاسيكو من العيار الثقيل، فيما وضعت بايرن ميونخ في مواجهة سيلتك.

ونقلت القرعة الصدام الفرنسي الخالص إلى الساحة الأوروبية؛ حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع ستاد بريست في مواجهة تحمل الطابع الثأري، فيما جنبت يوفنتوس مواجهة شاقة أمام الغريم اللدود ميلان، ليلتقي البيانكونيري مع فريق فينورد، ويصطدم الروسونيري مع طرف هولندي آخر هو آيندهوفن.

وجاءت نتائج قرعة ملحق الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

– كلوب بروج × آتالانتا

– سبورتينج لشبونة × بوروسيا دورتموند

– مانشستر سيتي × ريال مدريد

– سيلتك × بايرن ميونخ

– يوفنتوس × آيندهوفن

– فينورد × ميلان

– ستاد بريست × باريس سان جيرمان

– موناكو × بنفيكا.